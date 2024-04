Aldo Corzo incómodo con que señalen a la 'U' como beneficiado del arbitraje: "Peleamos arriba por mérito propio"

El defensor de Universitario de Deportes (la 'U'), Aldo Corzo, respondió a las críticas que apuntan a su equipo como el gran beneficiado del Torneo Apertura por parte del arbitraje peruano. Según indicó, están en la parte alta de la tabla de clasificación por "mérito propio".

Tras conseguir un triunfo en Moyobamba frente a Unión Comercio, el futbolista sostuvo que los referís pueden fallar tanto en territorio nacional como en "distintas partes del planeta".

"Si estamos peleando arriba es por mérito propio del equipo y no me parece justo que se nos quite ese mérito. Los árbitros a veces fallan no solo acá, en Perú, sino también en todo el mundo. Nosotros vamos paso a paso", declaró.