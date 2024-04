Aldo Corzo respalda a Valera tras críticas de los hinchas: "Estamos súper contentos por él"

El defensor de Universitario de Deportes ('U'), Aldo Corzo, respaldó a su compañero Álex Valera de las críticas de los hinchas 'cremas' por el rendimiento del atacante en el 2024.

En declaraciones a la prensa, el jugador de la Selección Peruana destacó la forma como ingresó el ariete ante los 'rosados' y apuntó que Valera no cayó mentalmente a pesar de no haber ingresado de la mejor manera.

"Es importante cuando sale un compañero y entra otro, que no se siente. Esté quien esté siempre es bueno. Estamos súper contentos porque Álex hizo gol otra vez. Entró con muchas ganas. Por ahí no se le dio al principio, pero después hizo gol. Eso dice mucho de él porque no se cayó mentalmente y siguió para adelante", declaró.