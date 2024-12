El jugador del Portland Timbers, Miguel Araujo, reveló que les dijo Paolo Guerrero sobre su posible retiro de la Selección Peruana tras la derrota ante Argentina.

En entrevista con Radio Ovación, el futbolista de 30 años indicó que el mal momento de la 'Blanquirroja' se debe a que les tocó enfrentarse a equipos de gran nivel y al cambio generacional.

"Me siento muy bien para aportarle a la Selección y mi club, lo mejor que puedo dar. Me considero un líder dentro y fuera del campo, trato de apoyar a todos. El bajón ha sido porque nos tocó jugar con equipos muy fuertes, el cambio generacional nos pegó la verdad, antes teníamos jugadores que todos jugaban en el extranjero", declaró.

Asimismo, Miguel Araujo cuestionó que, en el partido contra Chile en el Estadio Monumental, los hinchas no alentaran como lo hacen en el Nacional.

"Le competimos a una Colombia que vino de jugar una final de Copa América, a un Uruguay que viene muy bien, contra Chile nos faltó el juego porque ellos jugaron muy bien, generamos chances, pero no tuvimos la suerte suficiente de concretar. La gente no se sintió tanto, era un partido tenso en las tribunas que más miraban que alentaban, no se sintió como en el Estadio Nacional que la gente está un poco más cerca, y el rival siente más la presión", agregó.