Jorge Fossati ignora derrota de Perú ante Ecuador y explota contra sus críticos: "No fue un mal partido"

La dura caída de Perú ante Ecuador ha generado una inmensa cantidad de críticas hacia Jorge Fossati, quien acaba de responder a todos sus críticos en conferencia de prensa. Pero, sorprendentemente, el autoanálisis pedido por los hinchas no apareció.

En comunicación con los medios, Fossati Lurachi precisó que no considera que el partido de la 'Bicolor' fuese el mejor, pero tampoco considera que haya sido un encuentro negativo en todo aspecto, como muchos alegan.

"Yo no creo que haya sido una buena presentación de Perú, tampoco creo que haya sido mala. Hay mucha cosas que debo, por lo menos yo rescato para bien. Pero bueno, de todo lo que no se hizo, la responsabilidad es mía. Soy yo el quien da las instrucciones y los muchachos trataron dar todo lo que les pedí. Repito, lo que no salió bien, es mi entera responsabilidad", señaló.