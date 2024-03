Alianza Lima: ¡Atención blanquiazul! Se anuncia venta de entradas para encuentro con Fluminense

Alianza Lima anunció en sus redes sociales el cronograma de venta de entradas para lo que será su primer duelo por la Copa Libertadores, cuando enfrenten a Fluminense en el Estadio Alejandro Villanueva.

El duelo se realizará el día miércoles, 3 de abril, a las 19:30 (hora peruana), siendo el primer paso necesario para los blanquiazules, si quieren dar la sorpresa en la competición, donde desafortunadamente no han tenido buenos resultados en los últimos años. Esta vez, deberán recibir al campeón de la última edición del torneo continental.

Con esto, se dará inicio a la venta el día martes, 26 de marzo, donde como máximo se podrán adquirir 4 entradas por código, dejando una advertencia y un límite para los aficionados grones.

De esta manera se organizó la directiva de Alianza Lima para realizar la venta de entradas:



1. De 11:00 a 13:00 (hora peruana): Venta de las entradas para abonados Libertadores 2024, suscritos a íntimo.

2. De 13:00 a 14:00 (hora peruana): Venta de las entradas para los abonados Libertadores 2024 general.

3. De 14:00 a 17:00 (hora peruana): Venta de entradas para abonados Libertadores 2024 con íntimo y general.

4. A partir de las 17:00 (hora peruana): Venta de entradas general.

El exjugador de Alianza Lima, Nelson Olveira, dio declaraciones para Radio Ovación sobre el mal momento que atraviesa el club de La Victoria, que esta lejos de poder lograr el Torneo Apertura y que no está dejando buenas sensaciones en el hincha. Además, aprovechó a tirar un dardo al actual entrenador del equipo, Alejandro Restrepo.

Mencionó que conoce al técnico colombiano desde hace tiempo, y que no siente que muestre carácter en los momentos importantes, donde no ha podido lograr victorias. Explica que una exigencia en un equipo grande debe ser ganar a toda costa, criticando el estilo de posesión y rotación de balón que trata de proponer actualmente.

"A Restrepo lo conozco de Colombia, los partidos importantes que tuvo que ganar en Colombia no los ganó, pero salió campeón con Pereira. No es lo mismo un equipo grande, que un equipo chico porque el grande te exige ganar cada fin de semana. Alianza te exige ganar, no hacer 800 toques, tienes que ganar, la gente se quiere ir contenta. No es lo mismo Alianza Lima que Pereira, los resultados no lo acompañan, tiene los jugadores porque los trajo él y cuando un entrenador trae los jugadores el responsable es el entrenador y después los jugadores"