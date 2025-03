Alianza Lima AÚN NO SUPERA a Universitario de Deportes, según su propio gerente

17/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima atraviesa un gran momento, pero su gerente deportivo, José Bellina, admite que aún no están por encima de Universitario de Deportes. En el clásico, tendrán la oportunidad de probar si son superiores al actual bicampeón peruano.

Alianza aún no supera a la 'U'

El cuadro blanquiazul ha logrado su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras superar tres instancias, incluido un emocionante duelo de eliminación directa contra Boca Juniors.

Este logro ha desatado la ilusión de los hinchas, quienes sueñan con un gran papel en el torneo continental y con recuperar el título de la Liga1 Te Apuesto.

Sin embargo, desde la interna del club mantienen la calma y saben que el camino aún es largo. José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, dejó claro que el equipo no se siente por encima de Universitario de Deportes y que el próximo clásico será la mejor oportunidad para demostrar quién es realmente superior.

En una reciente entrevista para 'Los R3BA', José Bellina usó una metáfora del boxeo para explicar su postura sobre la rivalidad con Universitario de Deportes. "Si está el campeón, anda y pégale al campeón. Hasta que no me pegues, no me digas que eres el mejor", comentó.

Además, resaltó que el parón en la competencia les permitirá recuperar energías para afrontar el clásico en óptimas condiciones.

"Me parece que la pausa nos viene bien . La fatiga física y cognitiva ya estaba pesando, pero que somos mejores que la 'U' ahorita... en tres semanas podemos probarlo . Para mí, tenemos que ir a ganarlo", sentenció.

¿Por qué Alianza apostó por Gorosito?

Por otro lado, el gerente deportivo explicó por qué eligieron a Néstor Gorosito como entrenador de Alianza Lima. Según José Bellina, buscaban un técnico que no solo dejara enseñanzas cuando el equipo ganara, sino también cuando las cosas no salieran bien.

"Yo estaba convencido de que el perfil de Gorosito era lo que necesitábamos en este momento . He cambiado bastante mi visión en los últimos años... Eliges cómo ganar y cómo perder, y te tiene que quedar algo cuando no ganas", sostuvo.

Alianza Lima vive un gran presente y sueña en grande, pero en el clásico frente a Universitario de Deportes tendrán la oportunidad de probar si realmente son mejores que el actual bicampeón peruano. José Bellina lo dejó claro: aún no están por encima de la 'U', pero tienen la oportunidad de demostrarlo en la cancha.