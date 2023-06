Alianza Lima: Conmebol revela audios VAR y explica polémicas decisiones: "Le cayó de sorpresa"

07/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido entre Alianza Lima y Atlético Mineiro encendió el debate sobre el uso del VAR tras polémicas decisiones que indignaron a los hinchas blanquiazules. Fueron dos las jugadas puntuales que despertaron el enojo del equipo de La Victoria; sin embargo, Conmebol publicó los audios de la explicación de los árbitros y la interpretación que dieron a cada infracción.

Posible penal para Alianza

Una de las jugadas que desató el enojo de la hinchada de Alianza Lima ocurrió en el gol del triunfo de Atlético Mineiro, cuya jugada inició luego de que balón impactara en el brazo de un jugador visitante y cortara el centro de Alianza Lima. Inmediatamente, el árbitro descartó que la jugada fuera penal.

"Nada, no, no, tiene la mano pegada al cuerpo, pegada al cuerpo. Le cae de sorpresa, pegada al cuerpo", dijo.

No obstante, sus compañeros del VAR sí revisaron la jugada para verificar dicha decisión. Así, concluyeron era una mano no sancionable, porque no amplía el volumen y fue involuntario, como se escucha en el video de Conmebol.

"El balón toca el brazo de un jugador de amarillo, el cual se encontraba en posición natural y pegada al cuerpo. El árbitro observa la acción y señala que no es una mano sancionable para penal. El VAR confirma la decisión de no penal", indica.

¿Posición adelantada de Hernán Barcos?

La segunda polémica surgió en el minuto 72, cuando el árbitro cobró un penal para Alianza Lima, el cual había sido confirmado por el VAR. "El penal es claro", dijeron los árbitros en la cabina.

Sin embargo, detectaron un "conflicto" en el pase que recibió Hernán Barcos antes de generar la pena máxima a favor de Alianza Lima. Y es que el dirigido por Guillermo 'Chicho' Salas estaba en el límite de ser offside o no.

"Situación muy ajustada", fue la calificación de los jueces.

Sin embargo, la terna arbitral de dirigir el VAR del partido trazó líneas en el campo para determinar si el delantero blanquiazul estaba en posición ilícita. Producto de este proceso, señalaron que Hernán Barcos se encontraba en un "offside factual".

De esta manera, Conmebol difundió los audios del VAR del partido entre Alianza Lima y Atlético Mineiro, donde se escucha la explicación de los árbitros para las dos interpretaciones que indignaron a la hinchada blanquiazul. Sin embargo, para la terna arbitral, la posible mano penal para el local no era sancionable y la pena máxima de Hernán Barcos fue anulada por "offside factual".