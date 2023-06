Histórico referente de Cristal recordó que llegó al club tras no poder jugar en Alianza Lima: ¿De quién se trata?

Un exfutbolista de Sporting Cristal remeció las redes sociales tras confesar que llegó al club celeste luego de que no pudiera jugar en Alianza Lima. El histórico referente contó siente un cariño especial por el conjunto de La Victoria, ya que toda su familia es hincha de dicho equipo.

En una de las últimas ediciones del programa de Youtube, 'Erick y Gonzalo', un exjugador de Sporting Cristal fue invitado al programa como uno de los panelistas. Allí, recordó su llegada al equipo rimense y recordó que, inicialmente, iba a jugar en Alianza Lima, pero no había una categoría para su edad.

"Cuando me llevan a jugar a la pelota, a mi siempre de chiquito me gustó jugar a la pelota, me tratan de llevar a Alianza Lima. Yo era muy chiquito y no había la categoría para mí. En el barrio, uno juega todo y terminé en Sporting Cristal, no sé", contó Erick Delgado.