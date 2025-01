Alianza Lima: Estas son las fechas y rivales de los amistosos que disputará en Argentina

13/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se encuentra rumbo a Argentina para disputar sus amistosos por pretemporada. El elenco 'blanquiazul' busca prepararse lo mejor posible para lo que vendrá en la temporada 2025 y los retos que conlleva.

La siguiente prueba de Alianza Lima

Luego de quedarse con el triunfo en la Tarde Blanquiazul por 2-0 frente a Emelec, la escuadra aliancista viajó este lunes 13 de enero a Buenos Aires para prepararse para el siguiente reto de pretemporada.

El equipo de Néstor Gorosito busca estar lo más óptimo posible para su debut en Copa Libertadores cuando enfrente a Nacional de Paraguay en la fase previa. Enfrente tendrá rivales de categoría para poner a prueba su capacidad.

𝑪𝑶𝑵𝑽𝑶𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺. 📋✍🏾



Esta es la lista de convocados que ya se encuentra en Argentina para la Pretemporada. 💪🏾#ConAlianzaSiempre #ReafirmaTuLeALtad pic.twitter.com/VX1zxRKr1Q — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 13, 2025

El primer rival con el que se medirán será nada más y nada menos que contra el vigente monarca del fútbol argentino, Vélez Sarsfield. Los 'íntimos' se medirán a la escuadra de Liniers este miércoles 15 de enero.

Días después, el sábado 18 estarían midiéndose contra Rosario Central. No obstante, el duelo aún no se ha cerrado oficialmente. De no poder el cuadro 'canalla', todo indica que Deportivo Riestra estaría listo para ser el segundo rival de Alianza en esta visita.

Finalmente, el último enfrentamiento que los 'blanquiazules' se daría la otra semana en un juego frente al Deportivo Morón. De esta manera, el equipo de Gorosito busca quedar completamente listo para el primer desafío oficial que tendrá el equipo de La Victoria.

La fiesta de la Tarde Blanquiazul

El pasado domingo 12 de enero, el elenco victoriano presentó a su plantel frente a sus hinchas en el estadio Alejandro Villanueva. Los jugadores que defenderán la camiseta 'blanquiazul' se presentaron ante la afición que los acompañará este 2025.

Uno de los temas que más expectativa llamaba era el recibimiento que tendría Miguel Trauco por parte de los hinchas. No obstante, el lateral izquierdo recibió el apoyo de su nueva afición y fue uno de los puntos altos del equipo durante le transcurso del encuentro.

El equipo de Néstor Gorosito no tuvo problemas en vencer a Emelec de Ecuador con un tempranero gol de Ricardo Lagos y posteriormente el segundo por anotado por Eryc Castillo. Es así como se concretó la presentación de Alianza Lima ante sus aficionados.

De esta manera, Alianza Lima se medirá este miércoles 15 de enero a Vélez Sarsfield en un amistoso de pretemporada. Además de tener en mente dos enfrentamientos contra equipos argentinos tanto este sábado 18 y la próxima semana.