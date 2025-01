'Puma' Carranza muestra su apoyo total a Alianza Lima en la Copa Libertadores: "Ojalá pasen"

José Luis 'El Puma' Carranza volvió a dar que hablar. Esta vez, el exjugador de Universitario de Deportes sorprendió a más de uno al referirse a Alianza Lima de manera positiva, esperando que el 'eterno compadre' pueda pasar la ronda de la Copa Libertadores que le toca afrontar.

El ídolo de Universitario de Deportes, José Luis 'El Puma' Carranza, soltó una serie de declaraciones que dejó bastante impactados a los hinchas 'cremas' debido a que no solo vaticinó el triunfo de Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores sino que también deseó que llegue hasta las etapas finales de esta competencia.

"Los equipos paraguayos son difíciles, pero Alianza le va a ganar. Te digo lo que siento porque quieras o no en el fútbol doméstico es una cosa, pero están representando al Perú. Yo no soy como otros payasos que no tienen personalidad y digo que ojalá Alianza Lima pase", dijo en un primer momento para 'La Interna'.