Miguel Trauco confiesa si podría enamorarse de Alianza Lima siendo hincha de Universitario

Miguel Trauco, uno de los más ovacionados durante la 'Tarde Blanquiazul', sorprendió al hablar sobre su relación con Alianza Lima. El jugador, hincha declarado de Universitario de Deportes, compartió cómo fue recibido por la hinchada y respondió si sería posible enamorarse del club blanquiazul.

Matute vibró de emoción la tarde del domingo 12 de enero, cuando Alianza Lima presentó oficialmente a su plantel para la temporada 2025, en la que disputará la Liga1 Te Apuesto y la Copa Libertadores.

Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Carlos Zambrano y Jean Pierre Archimbaud estuvieron entre los más ovacionados por la hinchada. Sin embargo, Miguel Trauco también se ganó una gran cantidad de aplausos.

El lateral izquierdo de la Selección Peruana ingresó al campo de Matute y, de inmediato, recibió una ovación de las cuatro tribunas del estadio, mostrando el respaldo de la hinchada a pesar de ser hincha confeso de Universitario de Deportes.

Después del partido contra Emelec, 'Fútbol en América' tuvo la oportunidad de entrevistar a Miguel Trauco, quien compartió sus impresiones sobre su primera experiencia con la hinchada de Alianza Lima. El jugador no escondió su sorpresa por la cálida acogida de los blanquiazules.