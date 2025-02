¿Alianza Lima iniciará la construcción de su Centro de Alto Rendimiento? Esto respondió el actual administrador

Durante los últimos años, cientos de hinchas de Alianza Lima se han manifestado en las redes sociales acerca del crecimiento a nivel institucional y de infraestructura del club desde le llagada del Fondo Blanquiazul. Estos, en más de una ocasión, se han pronunciado respecto a ello e incluso revelaron la intención de la ampliación de Matute y de la ansiada construcción de un Centro de Alto Rendimiento (CAR).

A pesar de los más de 120 años con los que cuenta el club, este no ha podido obtener un complejo donde sus divisiones menores puedan crecer y su primer equipo pueda entrenar con normalidad. Actualmente, la institución alquiló el predio perteneciente al EGB al sur de Lima donde los dirigidos por Néstor Gorosito trabajan a diario.

Este tema volvió a ser tocado por el propio administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, en una reciente entrevista para el canal de YouTube. Ahí, el directivo fue consultado sobre este esperado proyecto, pero su respuesta seguramente no convenció a varios hinchas.

El nuevo mandamás íntimo desmintió aquellas versiones que aseguraban que los planes para la construcción del Centro de Alto Rendimiento estaban muy avanzados y que solo faltaba la autorización del club. Sin embargo, Cabada dejó en claro que el CAR es uno de los objetivos más anhelados por su administración por lo que hará todo lo posible para que sea una realidad.

"El Centro de Alto Rendimiento es nuestro anhelo, nuestro sueño, es lo que todos los hinchas queremos. Se ha hablado mucho de que hay un proyecto financiado que está listo solo para la firma del nuevo gerente, con mucha pena tengo que decirte que no es cierto. Eso no quiere decir que no estemos buscando alternativas y como hacer realidad este anhelo", inició.