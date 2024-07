Alianza niega oferta por Guerrero y asegura que el interés es del 'Depredador', según Juan Pablo Torres

El drama entre UCV y Paolo Guerrero continúa, y ahora con un elemento adicional, pues Alianza Lima sería uno de los equipos con los que el delantero se contactó y mostró interés en el último tiempo.

Según el productor y periodista de Exitosa Deportes, Juan Pablo Torres, habría un malentendido en varios medios, pues en realidad habría sido Guerrero quien buscó al cuadro blanquiazul, ofreciéndose como refuerzo.

"Lo que me dijeron de Alianza Lima es que ellos no le lanzaron una oferta a Paolo Guerrero, sino que el futbolista quiere ir a Matute sea como sea", informó.

Como el mismo Torres precisó, es complicado que Alianza termine adquiriendo al exjugador de Flamengo, pues ya aseguraron a Matías Succar, delantero más joven que el seleccionado nacional y que no les salió nada barato.

"Si quisieran a Paolo, no tendrían que haber traído a Succar, que costó mucho. Manucci está pidiendo medio millón de dólares, pero aún así avanzaron en la negociación", precisó.

Si bien Guerrero tendría toda la intención de volver a Matute, parece que dentro de la institución no se le estaría recibiendo de la manera esperada. O al menos, eso han dejado a entender algunos nombres importantes relacionados con el mundo Alianza.

Por ejemplo, el exjugador blanquiazul, Marko Ciurlizza, criticó el posible retorno del delantero de 40 años, precisando que tras su extensa carrera, un paso por La Victoria no tendría mucho sentido, a pesar de ser un futbolista histórico.

"Yo respeto mucho a Paolo, ha sido extraordinario, pero para mí Paolo ya no tiene nada que hacer en Alianza. Yo siendo dirigente de Alianza no lo llevo a Paolo. Con todo respeto lo digo, Paolo es espectacular, lo estimo, vi sus inicios, pero ya no", indicó.