¿Rodrigo Ureña jugaría en Alianza Lima? Futbolista de Universitario reveló detalles de su futuro

Desde su llegada a Universitario en 2023, Rodrigo Ureña se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del país, al punto de ser pretendido por rivales directos como Alianza Lima.

En una reciente entrevista con el periodista Pablo Ocaña, Ureña fue consultado si es que se atrevería a ponerse la camiseta blanquiazul, respondiendo tajantemente que no sería capaz de darle la espalda al cuadro merengue de esa manera.

"La gente de Alianza no merece tener un jugador que haya estado identificado con la 'U' y la gente de la 'U' no merece que yo le haga algo así", comentó.

El volante chileno también fue preguntado también por su hinchaje, el cual, si bien no está concentrado en la 'U', el club es una institución que le genera mucho cariño y respeto.

En esa línea, el exjugador de Cobresal explicó que jamás besaría la camiseta del club, pues no es el equipo por el que hincha desde pequeño, pero que demuestra su compromiso luchando en todas las jugadas.

"Obviamente, hablo esto con mucho respeto, no voy a andar besando escudo, no es que no lo sienta o que no sienta cariño por la institución, sino que para mí el demostrar respeto es dejar todo, es correr por la pelota como si no hubiera un mañana", precisó.