¡Polémico! Exjugador de la selección peruana SEPULTA a Paolo Guerrero: "Debe dar un paso al costado"

El presente de Paolo Guerrero ha generado controversia entre la fanaticada de la selección peruana, en donde se encuentra histórico Miguel Mostto. El exjugador disparó contra el 'Depredador' con fuertes declaraciones.

Mostto, quien fue campeón de la Recopa Sudamericana con Cienciano, indicó que él considera que Guerrero debería retirarse, dejando de lado sus ambiciones en el deporte profesional para darle chances a los más jóvenes.

"A ver, no digo que Paolo no haya sido un referente, pero ya creo que él tiene que darse cuenta de que su momento ya pasó. O sea, ya está en una etapa en la cual tiene que dar un paso al costado, ser sincero y darle la oportunidad a los menores que vienen detrás, porque si seguimos siendo egoístas y decimos que vamos a jugar hasta los 40 o 41 años, no avanzaremos", declaró a Andina.