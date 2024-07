André Carrillo y la DURA respuesta que le dio a Ricardo Gareca tras advertirle por ir a jugar a Arabia Saudita

André Carrillo continúa acaparando los titulares de los diferentes medios deportivos. En esta ocasión, la popular 'Culebra' ofreció una entrevista en la que reveló un peculiar momento que vivió con el exentrenador de la 'Bicolor', Ricardo Gareca, debido a su fichaje en Arabia Saudita.

Durante la más reciente edición de 'Enfocados', Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tuvieron como invitado de lujo a André Carrillo, quien no dudó en contar detalladamente la llamada que, hace algunos años, le hizo Ricardo Gareca tras conocer que el deportista peruano se iba a jugar al fútbol árabe.

Según precisó, 'El Tigre' le advirtió que su convocatoria a la Selección Peruana estaba en juego debido a su próximo viaje a Arabia Saudita.

"El profe Gareca me llamó cuando se hablaba que iba a ir a Arabia, me dijo: 'Ojo, que tu convocatoria puede estar en riesgo'", le dijo en aquel momento el estratega argentino.

Al respecto, el volante ofensivo reveló, entre risas, que su respuesta fue "Ya, profe. Convoque a otro", puesto que no podía dejar pasar la gran oferta económica que, en aquel tiempo, le planteaba el club Al-Hilal.

Enseguida, Carrillo contó que le recomendó a Gareca viajar a Huancayo o Ayacucho para buscar a otro volante que pueda hacer el mismo trabajo que él ya venía realizando en el equipo peruano.

Finalmente, pese al riesgo que corría de no ser mas convocado a la 'Bicolor', André Carrillo se mantuvo firme en su decisión y viajó a Arabia Saudita, donde obtuvo diversos títulos con el club anteriormente mencionado.

En otro momento, se refirió a la gran cantidad de críticas que viene recibiendo por haber sido grabando en una discoteca pese a que, un día antes, la Selección Peruana fue eliminada de la Copa América tras haber sumado una derrota más.

"Yo tengo un mes de vacaciones al año, por venir a la selección se corta a dos semanas y encima tengo que aguantar a la gente que no quiere que salga, yo hago lo que quiero, a mí me encanta salir de fiesta. En la selección no nos pagan, uno viene por amor", señaló.