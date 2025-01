¿André Carrillo podría llegar a Universitario? Fabián Bustos cuenta lo que habló con la 'Culebra'

Universitario de Deportes se enfoca en su primer amistoso de pretemporada contra Junior de Barranquilla, mientras trabaja en reforzar su plantel para el tricampeonato y la Copa Libertadores. En ese contexto, surgió el rumor sobre el fichaje de André Carrillo, pero ¿qué dijo realmente Fabián Bustos al respecto?

Universitario de Deportes sigue dando pasos firmes en su proceso de preparación para la temporada 2025. Mientras se enfocan en el amistoso ante Junior, la dirigencia sigue buscando incorporaciones para fortalecer la plantilla.

El principal objetivo es lograr el tricampeonato nacional, pero también tienen en la mira la Copa Libertadores, competencia que requiere de un plantel aún más competitivo.

Ante este panorama, los directivos están evaluando un último refuerzo extranjero para cerrar el ciclo de fichajes. Aunque muchos nombres han sonado, el de André Carrillo ha destacado en las últimas semanas.

El entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, fue consultado sobre el rumor que vinculaba a André Carrillo con la 'U', y sorprendió al confirmar que había tenido tres conversaciones con el futbolista.

"Me pareció un profesional muy bueno. Me sorprendió su cabeza en las conversaciones que tuve, aunque no fue en el momento que todos piensan, pero sí en algún momento hablé con él", declaró Fabián Bustos en una entrevista con Radio Ovación.