¡Aprobado! DT de Pumas sobre debut de Piero Quispe en Liga MX: "Lo hizo muy bien"

El director técnico (DT) de Pumas UNAM, Gustavo Lama, se refirió al debut del joven volante de la Selección Peruana, Piero Quispe. Según indicó, el mediocampista tuvo un buen rendimiento pese a que su equipo cayó 3-1 ante Atlético San Luis.

Culminado el juego correspondiente a la fecha 2 de la Liga MX, el estratega sostuvo que el futbolista de 22 años se desempeñó óptimamente a pesar de ingresar al terreno de juego en un momento complicado del encuentro.

A detalle, mencionó que Quispe participó de las jugadas más peligrosas de Pumas en materia ofensiva. Así, dijo encontrarse "contento" por el rendimiento de Quispe y sus demás jugadores.

Cabe indicar que, el próximo juego de los 'Felinos' está pactado para el 28 de enero en condición de local, es decir, se realizará en el Estadio Olímpico Universitario

En una jornada esperada por los hinchas de los Pumas de la UNAM, el exvolante de Universitario de Deportes, Piero Quispe, finalmente hizo su debut en la Liga MX. Sin embargo, su ingreso no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo ante Atlético de San Luis, que se impuso 3-1 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Luego de no participar en el partido inaugural ante Juárez, Quispe tuvo su oportunidad en el terreno de juego a los 66 minutos, cuando Pumas UNAM perdía 2-0 frente a los locales. A pesar de mostrar algunas jugadas prometedoras tanto en ataque como en defensa, el resultado final no favoreció a los 'Universitarios'.

A pesar de la derrota y algunos momentos difíciles, Piero Quispe logró un debut aprobado con los Pumas de la UNAM. Su adaptación al ritmo del fútbol mexicano es un proceso en curso, y aunque enfrentó desafíos ante la intensidad de los rivales, su participación en el mediocampo y conexiones con compañeros fueron aspectos destacados.

"No sé cómo se llama el cono de la banda izquierda, pero no mam***, qué sujeto para desesperante, jajaja. Un consejo amigos mexicanos, Piero Quispe no puede ser suplente bajo ningún argumento", "Piero Quispe en menos de 45 minutos demostró más fútbol que Gustavo Del Prete... Tiempo al tiempo", fueron algunos comentarios de los aficionados en redes sociales.