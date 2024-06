Arturo Vidal despotrica contra Ricardo Gareca tras quedar fuera de la Copa América: "No es algo futbolístico"

19/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Cada vez falta menos para que la Selección Peruana haga su debut en la Copa América nada más y nada menos que ante Chile en la ciudad de Dallas. En medio de esta previa, Arturo Vidal, quien quedara fuera de 'La Roja', habló sobre el entrenador Ricardo Gareca por no haberlo llevado a esta competencia continental.

Como se recuerda, el 'Tigre' decidió no convocar al volante de Colo Colo junto a otras figuras como Gary Medel y priorizó nuevos talentos en el elenco Mapocho.

El 'Rey' disparó con todo

Mediante una conferencia de prensa, Arturo Vidal fue consultado sobre su ausencia en la Selección Chilena por decisión de Ricardo Gareca. 'El Rey' aseguró que la determinación del estratega argentino no se debe a temas futbolísticos, pero que estaba en su derecho no llamarlo. Además dejó en claro que seguirá apoyando a sus compañeros desde afuera por el bien de todo Chile.

"No sé si se ha hablado mucho, pero sí me hubiese encantado estar. No me tocó esta vez, pero nada, hay que apoyar de afuera. Ojalá que a la selección le vaya bien por el bien del fútbol chileno y esperar que debuten con un triunfo si Dios quiere", aseveró.

Asimismo, el exjugador de Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, entre otros, dejó en claro que le causa mucha tristeza quedar fuera de un certamen de este calibre, pero que aún no se ve fuera de su selección pensando en las Eliminatorias.

"Da tristeza y rabia no poder estar porque no es algo futbolístico, es una decisión del entrenador. Tiene todo derecho a elegir a sus jugadores, a los que cree que lo van a hacer bien en la Copa América. Claramente, me hubiese encantado estar. Estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores equipos de Sudamérica. Queda la espina, pero así es el fútbol. Estas cosas las tomo como un reto, aún queda las Eliminatorias y hay que llevar a Chile al Mundial", añadió.

Fossati también habló sobre Gareca

Arturo Vidal no fue el único que habló sobre Ricardo Gareca en las últimas horas, pues Jorge Fossati también se refirió al 'Tigre' en una reciente entrevista para Radio La Red de Argentina. Según el estratega uruguayo, el hincha peruano se ha quedado en el pasado debido a lo hecho por el argentino, pero también pidió que ya es momento de pasar la página y empujar todos hacia una misma dirección.

"Es lógico que lo valoren mucho. Te puedo decir que a Ricardo lo tienen en un pedestal. Me parece que algún caso se ha quedado mentalmente en el pasado, disfrutando de lo que fue la clasificación al Mundial después de muchos años, en el 2018. Lo que precisamente atacamos fue eso: si te quedas en el pasado, tienes todo el derecho a hacerlo, pero quédate en tu casa. No vengas a estropear la imagen que dejaste en aquel momento y no vengas a perjudicar", indicó.

De esta manera, Arturo Vidal expresó su total descontento con Ricardo Gareca por no tenerlo en cuenta para integrar la Selección de Chile pensando en la Copa América que arranca este jueves 20 en Estados Unidos.