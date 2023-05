¡Atención! Adelantan el horario del partido amistoso de la Selección Peruana ante Japón

30/05/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó sobre el cambio de horario del primer partido amistoso de la Selección Peruana en su gira por el continente asiático. De esta manera, el encuentra frente a Japón ya no se jugará a las seis de la mañana como fue confirmado desde un inicio.

Calendario en Asia

El seleccionado dirigido por Juan Reynoso, tendrá nuevamente la oportunidad de enfrentar a selecciones que participaron en el último Mundial de Qatar 2022.

Según informaron medios locales, el partido ante el conjunto surcoreano se mantendrá el día viernes 16 de junio a las 6:00 a.m. (hora peruana) y ante los 'nipones' será el martes 20 de junio a las 4:55 a.m. (hora peruana), anteriormente programado a las 6:00 a.m. (hora peruana) .

Asimismo, la selección nacional jugará contra el equipo surcoreano en en el Estadio Busan Asiad Main en la ciudad de Seúl, mientras que, ante los nipones se batirán a duelo en el Estadio Panasonic Suita de Osaka.

Lista de convocados

Por otra parte, la lista de convocados de la Selección Peruana para los amistosos del 16 y 20 de junio ante Corea del Sur y Japón en Asia saldrá el viernes 2 de junio al mediodía en una conferencia de prensa desde la Videna.

Además, si deseas conocer de primera mano quienes serán los citados por Reynoso, podrás hacerlo a través de las redes sociales de la selección peruana y vía streaming por FPF Play.

Hasta el momento, Juan Reynoso, registra hasta el momento tres triunfos, dos derrotas y un empate como entrenador de Perú, en estos cotejos buscará consolidar un equipo de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Nuevos nombres

En recientes entrevistas, el entrenador de la 'blanquirroja', declaró que existe la posibilidad de contar con jugadores que han adquirido la nacionalidad peruana; por ejemplo, Pablo Lavandeira, Bernardo Cuesta o Franco Zanelatto, siendo este último señalado como parte del recambio generacional que está buscando Juan Reynoso.

"Son opciones, de repente por edad Zanelatto, pero sí quiero acotar que el jugador peruano pasó por todas las selecciones, que maduramos tarde y que hoy tienen buen presente. Sí estamos buscando el recambio generacional, poco inteligente seguir insistiendo y no probar a los más jóvenes", declaró.

De momento, el comando técnico viene alistando un plan de trabajo de la Selección Peruana cara a los partidos amistosos ante Corea del Sur y Japón y dará a conocer la lista de convocados el viernes 2 de junio.