Atleta británico denuncia que fue suspendido de los Juegos Olímpicos de 2028 por vender contenido en OnlyFans

Kurts Adams Rozentals, un joven piragüista británico con muchas ganas de llegar lejos, contó en sus redes que no podrá cumplir su sueño de competir en Los Ángeles 2028. Según explica, Paddle UK lo suspendió por su actividad en OnlyFans, una plataforma a la que recurrió para poder costear su entrenamiento rumbo a los Juegos Olímpicos.

Atleta suspendido de los Juegos Olímpicos

Kurts Adams Rozentals, de 22 años y originario de Staffordshire, había ganado notoriedad en el circuito internacional de piragüismo luego de conquistar la medalla de plata en la categoría individual C1 en el Campeonato Mundial Sub-23 del año pasado.

Entrar al Programa de Clase Mundial de Paddle UK —una iniciativa respaldada por la lotería deportiva británica para apoyar a futuros olímpicos— parecía el paso natural para seguir acercándose a su gran sueño: estar en unos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, todo cambió en abril cuando fue suspendido del programa, en espera de una investigación. Según el propio Rozentals, esto ocurrió después de que creara una cuenta en OnlyFans en enero de este año, plataforma en la que ha compartido 39 vídeos y más de 100 fotografías, acumulando más de 10.000 "me gusta".

Paddle UK no ha aclarado oficialmente el motivo exacto de la suspensión, refiriéndose solo a "acusaciones" no especificadas. No obstante, Rozentals sostiene que su actividad en redes sociales ha sido el detonante de su exclusión y que incluso se le ha prohibido hablar con otros atletas y miembros del equipo durante la suspensión.

Con OnlyFans costeaba su vida como atleta

En una publicación reciente en Instagram, Kurts Adams Rozentals explicó que comenzó a crear contenido "atrevido" con la intención de generar ingresos que le permitieran mantenerse dentro del deporte de alto nivel.

"He estado publicando videos que están hechos deliberadamente para ser atrevidos con el fin de impulsar las conversiones a mi 'página de contenido picante', para financiar este sueño supremo de ir a los Juegos Olímpicos", escribió.

El atleta detalló que los £16,000 anuales que recibía del programa de apoyo no eran suficientes para cubrir alquiler, transporte, comida y otros gastos básicos.

Sin el respaldo económico familiar y sin poder mudarse a Londres como muchos de sus compañeros, Kurts Adams Rozentals debía viajar constantemente desde East Midlands para entrenar. "Nunca pude mudarme por problemas económicos, así que siempre viajaba ida y vuelta", comentó.

