Carlos Compagnucci tras actuación de Universitario en la Liga 1 "No soy responsable de que la "U" no campeone desde hace nueve años"

02/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El exentrenador de Universitario de Deportes, Carlos Compagnucci, se refirió a su salida del conjunto 'Crema' durante esta semana tras perder tres partidos consecutivos.

En ese sentido, el estratega argentino indicó que caer seguidamente con la 'U', afectó en gran manera en la interna del equipo; puesto que aseguró que las primeras jornadas sirven para "convencer al futbolista".

De acuerdo a ello, aseveró que no tuvo fortuna en los encuentros que disputó en el Torneo Apertura, ya que considera que fue tácticamente superior a sus rivales.

"A mí me pegó lo de perder los tres partidos. Las primeras fechas son lo más importante para convencer al futbolista. Peor, de la forma en que perdimos. Nunca fuimos inferiores a los rivales, tuvimos mala suerte para mí".

Asimismo, resaltó la predisposición de la administración presidida por Jean Ferrari para realizar contrataciones de jerarquía y armar un plantel que pueda competir en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana.

Por consiguiente, reconoció que dar un paso al costado podría darle un refresco en tienda 'Merengue' y encaminar los objetivos trazados para esta temporada.

"El equipo no está en un momento de calma. Soy responsable de este momento y considero que el club hizo un gran esfuerzo este año. A lo mejor cambiando la cara, a lo mejor necesita jugar de otra manera. Pienso que el que venga, puede revertir esto".

Sin embargo, apuntó que él no es el "responsable de que el club no campeone nueve años", luego del último título obtenido en 2013 frente al extinto Real Garcilaso.

"Yo me hice responsable porque tengo buenos jugadores. Pero no soy responsable de los nueve años en que el club no es campeón. Del actual momento sí", comentó para el "Al Ángulo".

Hablo sobre Piero Quispe

Por otra parte, Compagnucci tuvo una serie de palabras acerca de la actuación del volante nacional, Piero Quispe y mencionó que no lo halló en condiciones optimas para iniciar el campeonato con Universitario.

"Piero Quispe tuvo una mala pretemporada. Su estado de forma no era el mejor. No estaba enfocado y no andaba bien futbolísticamente. No estaba fresco y picante. No estaba como había estado el año pasado".

Además, reveló que siempre conversó con el habilidoso mediocampista para encaminar su preparación como futbolista en su estancia en Ate.

"Todos los días hablé con Piero Quispe. Era el jugador con el que más hablaba. Le puse nutricionista y le pedía que mande foto de sus comidas todos los días. Lo cuidé y lo mimé más que pude. Ahora, futbolísticamente no estaba en forma".