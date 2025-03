Carlos Zambrano arremete contra la Liga 1 tras derrota de Alianza Lima: "Es algo anormal, no son excusas"

Días de incertidumbre y un viaje complicado marcaron la previa del partido entre Alianza Lima y ADT por la fecha 6 del Torneo Apertura 2025. Tras la negativa de la Liga 1 a postergar el cotejo, el equipo blanquiazul tuvo que desplazarse el mismo día del encuentro y llegó al estadio sin haber comido. Luego de la derrota por 3-0, Carlos Zambrano se sumó a las críticas contra la organización del torneo.

Alianza Lima vivió momentos de incertidumbre previo a su partido contra ADT debido a la logística del viaje a Tarma. La solicitud de postergación del encuentro fue rechazada por la Liga 1, lo que obligó al plantel dirigido por Néstor Gorosito a viajar el mismo día del partido.

Arribaron a Jauja y, posteriormente, se trasladaron al Estadio Municipal Unión Tarma. Sin embargo, las dificultades del viaje pasaron factura y el equipo terminó cayendo por 3-0 ante ADT.

Tras la derrota, Néstor Gorosito expresó su malestar con la organización del torneo. A su crítica se sumó Carlos Zambrano, quien no fue parte de la delegación que viajó a Tarma, pero cuestionó fuertemente las condiciones en las que su equipo afrontó el partido.

A su salida del entrenamiento, Carlos Zambrano fue consultado sobre lo sucedido con Alianza Lima y recordó un episodio similar con Sporting Cristal, cuando los jugadores celestes tuvieron que bajar del bus y empujarlo por problemas en la carretera.