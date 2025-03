Néstor Gorosito arremete contra organización de la Liga 1 tras goleada ante ADT: "No es profesional"

Luego de días de polémica, finalmente Alianza Lima viajó hasta Tarma para enfrentarse a ADT por la fecha 6 del Torneo Apertura. Como ya era sabido por la seguidilla de partidos que le tocará afrontar, los blanquiazules presentaron un equipo alterno el cual no pudo con el elenco local y cayó goleado por 3-0.

Tras el resultado, era cuestión de tiempo para que el técnico de los íntimos, Néstor Gorosito, se pronunciara sobre lo que pasó en el campo de juego y fuera de el. El estratega argentino no pasó por alto toda la problemática generada por el cierre del aeropuerto de Jauja, pero también hizo un mea culpa sobre el nivel futbolístico de su equipo.

Sin embargo, sus comentarios apuntaron principalmente contra la organización de la Liga 1 quienes negaron su solicitud de postergación del encuentro. El popular 'Pipo' señaló que salir a tempranas horas del sábado sin haber ingerido alimentos y con otras complicaciones no es profesional para cualquier club.

"Es muy difícil construir prestigio, un montón de cosas y muy fácil tirarlo a la borda en dos minutos. Ellos terminaron justificando el triunfo. El primer tiempo fue un poco más parejo, pero es anormal. Salimos a las 5 de la mañana sin desayuno, sin comer, llegamos... No es profesional, no es una cosa profesional y es lo normal que te tiene que pasar", indicó a los medios.

En esa misma línea, Gorosito señaló que el elenco local hizo los méritos suficientes para quedarse con la victoria. No obstante, siguió enfilando contra los organizaciones del campeonato nacional y hasta aseguró entender los problemas con los que cuenta el fútbol peruano.

"Lo que pasa es que después con un punto, entras a una copa, sales campeón y no hay que regalar más, esta vez se regaló y mucho. No le quito mérito al equipo contrario que nos superó en el segundo tiempo y justificó el triunfo. No nos tiene que pasar esto de venir a así de forma tan improvisada, que hasta ayer no se sabía si jugaba. Hoy a la mañana que el aeropuerto está cerrado, que está abierto, que no saben.... Por eso después, uno a medida que va conociendo, le pasa al fútbol peruano lo que le pasa, por toda esta cosas que pasan", añadió.