Carlos Zambrano no jugará ante UTC: El 'León' no viajó y será reemplazado por insólito jugador

Alianza Lima partió rumbo a Cajamarca para el encuentro de este viernes ante UTC por la fecha 14 del Torneo Clausura. El elenco blanquiazul debe ganar a toda costa para seguir con vida en la lucha por este campeonato, pero contará con la sensible baja de Carlos Zambrano.

El defensor que fue clave en la victoria de la Selección Peruana ante Uruguay, pero que no dejó una buena imagen en la goleada ante Brasil, cuenta con una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, por lo que no viajó a Cajabamba con el resto de sus compañeros.

Sabiendo que Carlos Zambrano no estará ante UTC, Mariano Soso tomó sus precauciones y ya había entrenado en la semana a quien sería el posible reemplazante en esa línea de tres que ha sido de las más solidas en Alianza Lima. En primer lugar, Jiovany Ramos no fue considerado para este encuentro por lo que Aldair Fuentes partía como principal opción.

Sin embargo, el entrenador argentino parece no confiar del todo en el futbolista nacional y todo hace indicar que Adrián Arregui jugaría como defensor junto a Renzo Garcés y Erick Noriega. Así lo dio a conocer el periodista Marcelo Merizalde mediante redes sociales.

Previo al viaje de la delegación blanquiazul, Paolo Guerrero conversó con los medios de prensa y volvió a dejar declaraciones que darán que hablar. El delantero respondió a las críticas que recibió en las últimas semanas acerca de su actualidad en Alianza Lima. Como ya lo había hecho en anteriores oportunidades, el 'Depredador' minimizó a estos personajes señalando que 'nunca han jugado al fútbol' o 'que no saben lo que es meter un gol'.

"Estoy muy bien y nada a seguir trabajando. Tú crees que le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, que no tiene ni un título, que no ha pisado un gramado o que no ha hecho ningún gol ¿Tú crees que le voy a prestar atención a esa gente?", indicó.