Guerrero vuelve a ARREMETER contra sus detractores: "Tu crees que yo le voy a prestar atención a gente que no ha jugado"

Paolo Guerrero y la delegación de Alianza Lima se dirigieron hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez para viajar con destino a Cajabamba para afrontar el duelo de este viernes ante UTC. Minutos antes de subir al avión, el 'Depredador', fiel a su estilo, volvió a arremeter contra sus más férreos críticos quienes cuestionan su actualidad en el equipo blanquiazul.

Como se recuerda, el atacante de 40 años ha jugado poco desde su llegada a la institución victoriana con quien solo anotó un tanto ante Sport Boys. Pese a ello, el 'Depredador' señaló en más de una ocasión que aún puede ser de utilidad para la Selección Peruana de cara a lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas.

Como ya es costumbre, los diversos periodistas deportivos abordaron a Paolo Guerrero para conocer sus sensaciones de lo que fue la goleada del equipo de Jorge Fossati en su visita a Brasil. Ahí, uno de los reporteros le consultó sobre las criticas que recibió tras su participación en la Copa América donde no dejó una buena imagen.

Como ya lo había hecho anteriormente, el delantero de Alianza Lima minimizó estos comentarios asegurando que estos no están autorizados por nunca haber jugado al fútbol.

"Estoy muy bien y nada a seguir trabajando. Tú crees que le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, que no tiene ni un título, que no ha pisado un gramado o que no ha hecho ningún gol ¿Tú crees que le voy a prestar atención a esa gente?", inició.