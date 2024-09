Carlos Zambrano lanza dura crítica tras caída de Perú ante Ecuador: "Peor no podemos estar"

11/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana cayó 0-1 ante Ecuador en el partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tras la derrota, Carlos Zambrano no ocultó su molestia y lanzó una dura crítica al rendimiento del equipo. El defensor, quien ingresó en la segunda mitad, fue tajante en sus declaraciones, apuntando que Perú atraviesa uno de sus peores momentos futbolísticos.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre la selección?

Carlos Zambrano, uno de los referentes de la Bicolor, expresó su incomodidad luego del partido en declaraciones para Movistar Deportes. El experimentado zaguero no fue parte del once inicial, pero ingresó en el segundo tiempo para intentar contener el ataque ecuatoriano, sin éxito en el marcador. Su evaluación fue contundente, subrayando que el equipo está lejos de su mejor nivel.

"Las sensaciones son incómodas. Fuera del resultado, pega duro. Vinimos a buscar unos puntos, pero un error nuevamente nos costó. Tenemos que corregir. Confío en este grupo, nos ha tocado vivir estos momentos malos en las Clasificatorias pasadas donde toda la gente se bajaba del barco y solo criticaban", señaló Carlos Zambrano.

El defensor también enfatizó la necesidad de arriesgar más en los próximos partidos: "Debemos arriesgar más, ya que peor no podemos estar. Ahora tenemos tres rivales claves y no podemos regalar puntos en casa. Esto nos va a ayudar a mantener la fe, el grupo está bien, está fuerte. Por este resultado no nos podemos ir abajo".

Fossati asume la responsabilidad

El técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, también se pronunció tras la derrota ante Ecuador. En su análisis, reconoció que el equipo rival fue justo ganador, aunque destacó que hubo algunos avances respecto al juego anterior.

"Con respecto al primer tiempo, creo que lo hicimos un poco mejor. No todo lo que podemos, pero se mejoró. No quiere decir que haya sido brillante ni mucho menos", comentó Jorge Fossati en la conferencia de prensa posterior al partido.

Sin embargo, el entrenador de la selección peruana dejó claro que la responsabilidad de la derrota es suya: "De todo lo que no se hizo o se dejó de hacer, la responsabilidad es mía".

A pesar de la derrota, el estratega intentó rescatar algunos aspectos positivos del juego, aunque admitió que el gol ecuatoriano al inicio del segundo tiempo alteró los planes del equipo. "Desgraciadamente, por cualidades del rival, nos lograron convertir a los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo y eso obviamente trastoca la idea", agregó.

La derrota ante Ecuador ha dejado a la selección peruana en una situación crítica, tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Las duras declaraciones de Carlos Zambrano y la autocrítica de Jorge Fossati evidencian la necesidad de una rápida mejora si Perú desea mantener vivas sus esperanzas de clasificación.