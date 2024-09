¿Problemas en Alianza Lima? Carlos Zambrano revela la verdad sobre su relación con Hernán Barcos

¿Problemas en Alianza Lima? Carlos Zambrano ha decidido poner fin a las especulaciones sobre su relación con Hernán Barcos. En una reciente entrevista, el 'Kaiser' aclaró los rumores que circulan sobre un supuesto conflicto con el delantero argentino, revelando cómo es realmente su vínculo dentro del equipo.

En entrevista con Darinka Zumaeta, Carlos Zambrano dejó en claro que los rumores sobre un conflicto con Hernán Barcos no tienen fundamento y que no existe, ni ha existido, ningún problema entre ellos, desmintiendo así las especulaciones que circulaban en torno a su convivencia dentro del equipo blanquiazul.

"Sinceramente, yo no tengo ningún problema con él, nunca lo he tenido. En todos los clubes que he estado, casi nunca he tenido problemas con nadie", expresó el 'Kaiser'.