Carlos Zambrano y su emotivo mensaje tras quedarse en Alianza Lima: "Hoy vuelvo con más ganas"

Este jueves, el gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, anunció que se respetará el contrato de Carlos Zambrano durante este 2024. Tras la oficialización de esto, el defensor publicó en sus redes sociales un mensaje para el pueblo blanquiazul, asegurando su compromiso con la institución y su felicidad de retornar al equipo de sus amores.

Lo primero que hizo, fue expresar el orgullo que le causó desde un inicio, defender la camiseta del club al que ha apoyado desde su niñez, afirmando que es un sentimiento indescriptible para cualquier futbolista.

"El fútbol me ha llevado a defender con honor los colores de grandes instituciones, pero el sentimiento y honor que se siente al defender a la institución de la que uno es hinchada desde niño es inexplicable e inigualable", comenzó.

Luego, aclaró que se hace responsable de sus acciones, las cuales lo alejaron del equipo. Sin embargo, dijo que debido a su necesidad de buscar revancha por lo sucedido, habló con la dirección deportiva para poder dejarles en claro su disposición.

"Algunas situaciones me alejaron del primer equipo de Alianza Lima, las acepto y me hago responsable. La frustración y sed de revancha me llevaron a buscar el diálogo con la dirección deportiva del club, encontré un espacio serio y profesional para conversar y alinearme a los objetivos de la institución", explicó.