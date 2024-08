Cecilia Tait cuestiona reclamos de deportistas por falta de apoyo: "Tuve 7 operaciones y nunca me quejé"

La exvoleibolista, Cecilia Tait, cuestionó los reclamos de los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos París 2024 por falta de apoyo y aseguró que ella tuvo 7 operaciones y "nunca" se quejó.

En el programa 'El reventonazo de la chola', la 'Zurda de oro' criticó que los atletas nacionales dijeran públicamente los problemas que atravesaron para llegar a la cita olímpica y aseguró que estos problemas deben tratarse de forma interna.

Asimismo, la exvoleibolista aseguró que Stefano Peschiera le comentó que no había recibido dinero, sin embargo, prefería mantener su caso en reserva. La excongresista sostuvo que este es un comportamiento que "tenían que aprender" los otros deportistas.

"Stefano Peschiera es un chico que nunca reclamó a pesar de que no recibió dinero y él lo sabe, porque me lo contó. Me dijo: 'Cecilia, los trapitos sucios se lavan en casa'. Eso tenemos que aprender los deportistas. Yo he tenido siete operaciones y nunca me he quejado de que la Federación no me pagó", expresó.