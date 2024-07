'Chemo' Del Solar afirma que fútbol peruano estaría cerca al nivel de la MLS: "No hay mucha diferencia"

En exclusiva para Exitosa, el líder de la Unidad Técnica de Menores (UTM) de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), 'Chemo' Del Solar, mencionó que desde su análisis, el fútbol peruano no está tan alejado del nivel mostrado en campeonatos como la MLS.

En diálogo con el periodista de Exitosa Deportes, Carlos Panez, el extécnico de la Selección Peruana indicó que tras visitar los Estados Unidos y analizar el juego de los jóvenes en divisiones menores, se encontró con una grata sorpresa.

"Yo no conocía el fútbol de menores de la MLS, pero pude ir a ver el torneo de categoría Sub-17 y Sub-15. No estamos muy lejos del nivel que hay en la MLS. No habrá mucha diferencia. Sí, tienen infraestructura y organización, pero en talento no estamos nada lejos", declaró.