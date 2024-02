Christian Cueva: ¡Duro castigo! Santos recibirá sanción de la FIFA por el fichaje de 'Aladino'

La FIFA sancionará drásticamente a Santos de Brasil por la deuda que mantiene con el Krasnodar por la contratación de Christian Cueva en febrero de 2020.

De acuerdo al portal globo.com, el 'Peixe' fue notificado que recibirá una nueva prohibición de transferencias, es decir, una castigo administrativo para los clubes que incumplen traspasos nacionales e internacionales, por parte de la máxima entidad del fútbol.

La deuda de Santos con Krasnodar de Rusia por la compra de 'Aladino'. El monto asciende a los 4 millones de dólares, los cuales no han sido cumplidos por parte del conjunto albo.

Como se recuerda, Cueva decidió retirarse del club brasileño por "causa justa" y terminó firmando con Pachuca de México. Ante ello, el 'Peixe' decidió demandarlo y ganó a los implicados con una indemnización de 23,9 millones de reales.

Durante una entrevista con el programa FutMax, Cueva señaló que no debe darle explicaciones por sus acciones a ningún hincha, y que no cambiará su actuar.

"Yo soy de las personas que no le tengo que dar explicaciones a nadie, nada más que a Dios y a mi familia. Hoy en día las personas y el mundo se ha vuelto en que uno tiene que cuidar su imagen y dejar tu esencia de lado, yo no soy así. Yo no lo voy a hacer y no me va a cambiar nadie (...). Yo desde niño tengo amor por el fútbol y desde niño tuve sueños de jugar al fútbol", sentenció el pasado 18 de enero.