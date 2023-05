Christian Cueva: Liga 1 ratifica suspensión contra 'Aladino', ¿cuántos partidos estará inhabilitado con Alianza Lima?

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El volante de Alianza Lima, Christian Cueva, fue suspendido en el partido frente Unión Comercio, en Moyobamba, cuando se encontraba en el banco de suplentes. El árbitro de la Liga 1, Diego Haro, le mostró la tarjeta roja tras presuntamente faltarle el respeto al cuarto juez, luego de conocer el tiempo agregado en dicho encuentro.

En diálogo con la prensa, 'Aladino' aseveró que no cometió ninguna falta y el castigo era injusto. La entidad blanquiazul señaló que apelará ante la disposición del organismo. No obstante, el club victoriano no envió ninguna instancia, hasta el momento.

¿Cuántas fechas estará inhabilitado?

A través de su página oficial, la entidad compartió la lista de jugadores que no pueden participar en esta fecha. El ex-Santos se encuentra junto a Christian Ramos, Santiago Torres, Alex Valera, Ángel Ojeda y Maximiliano Burgos como imposibilitados.

A detalle, el 'Diez' se encuentra suspendido por solo una fecha. Por ello, no podrá participar en el enfrentamiento frente a Carlos Mannucci por la jornada 15 del Torneo Apertura en el estadio Alejandro Villanueva, 'Matute'.

Tablero de sancionados en la Liga 1

Como se recuerda, Alianza Lima descansó en la fecha pasada según el cronograma establecido por la Liga 1. Los fanáticos del conjunto victoriano están una semana sin ver a su equipo competir en el certamen nacional. Entre las fechas mencionadas, los 'Gallos Negros' jugaron contra Atlético Mineiro.

Último partido de Alianza Lima

Alianza Lima cayó 0-2 frente a Atlético Mineiro en el Estadio Raimundo Sampaio por la tercera jornada del Grupo G, en la Copa Libertadores. Los 'Grones' mantuvieron el empate hasta los primeros 45 minutos. Sin embargo, en el segundo periodo, terminaron derrotados tras el doblete de Igor Gomes.

La gran figura de los 'Íntimos' fue Ángelo Campos que atajó varios remates de los brasileños y evitó el gol de Hulk, mediante la vía de los doce pasos. Contrariamente, Andrés Andrede fue el peor de la cancha, luego de perder varios balones y cometer un penal. El colombiano tuvo que ser sustituido por 'Aladino', que exhibió una mejoría física respecto a las últimas semanas.

Christian Cueva mandó mensaje a la hinchada

En su llegada a Lima, el volante de Alianza Lima, Christian Cueva, mandó un mensaje de ilusión a los hinchas, luego de la derrota contra los blanquinegros en la tercera jornada de la Copa Libertadores.

El 'Diez' señaló que los brasileños fueron superiores a ellos en Brasil. No obstante, aseguró que tienen "con que levantarse" a fin de seguir compitiendo en el máximo certamen intercontinental.