¡Lo tiene claro! El mensaje de Christian Cueva a los hinchas tras caída de Alianza Lima en Copa Libertadores

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

En su llegada a Lima, el volante de Alianza Lima, Christian Cueva, mandó un mensaje de ilusión a los hinchas, luego de la derrota contra Atlético Mineiro en la tercera jornada de la Copa Libertadores.

Desde el principio, el mundialista en Rusia 2018 apuntó que los 'Gallos Negros' tiene cuestiones técnicas que corregir para mantenerse con posibilidades de acceder a los octavos de final de la competición.

"Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival duro como Mineiro. Si hay cosas por corregir lo haremos, pero estamos tranquilos porque la competencia es dura", dijo a medios locales.

"Tenemos con que"

Referente al juego en Belo Horizonte, el 'Diez' señaló que los blanquinegros fueron superiores a ellos en Brasil. No obstante, el ex-Santos aseguró que tienen "con que levantarse" a fin de seguir compitiendo en el máximo certamen intercontinental. Además, aseguró que jugar un mal duelo no te convierte en un mal equipo.

"Hay que aceptar cuando el rival es superior y eso es lo que pasó pero el equipo tiene con qué levantarse y competir como lo venía haciendo. El partido no fue como lo esperábamos pero eso no te hace mal equipo", añadió en su intervención.

'Cuevita' ilusionado

Por otro lado, el ex-San Martín destacó que Alianza Lima tiene dos partidos consecutivos en condición de local. Por consiguiente, buscarán hacer respetar 'Matute' y conseguir su clasificación con sus hinchas en La Victoria.

"Cuando uno pierde obviamente duele pero igual depende de nosotros, todavía tenemos dos partidos de local y hay que buscar ganar acá para seguir peleando", manifestó en su salida del aeropuerto Jorge Chávez.

Dato

Como se recuerda, Alianza Lima cayó 0-2 frente a Atlético Mineiro en el Estadio Raimundo Sampaio por la tercera jornada del Grupo G, en la Copa Libertadores. Los 'Blanquiazules' mantuvieron el empate hasta los primeros 45 minutos. Sin embargo, en el segundo periodo, terminaron derrotados tras el doblete de Igor Gomes.

La gran figura de los 'Grones' fue Ángelo Campos que atajó varios remates de los brasileños y evitó el gol de Hulk, mediante la vía de los doce pasos. Contrariamente, Andrés Andrede fue el peor de la cancha, luego de perder varios balones y cometer un penal. El colombiano tuvo que ser sustituido por 'Aladino', que exhibió una mejoría física respecto a las últimas semanas.