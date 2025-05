Christian Cueva revela qué le dijo a Paolo Guerrero tras su expulsión ante Cienciano: "Como jugador..."

Cienciano logró una victoria ante Alianza Lima por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Perú 2025. La gran polémica del encuentro la protagonizó Paolo Guerrero, quien terminó viendo la tarjeta roja por reclamar airadamente al árbitro Bruno Pérez, quien cobró un controversial penal a favor del equipo de Christian Cueva en los minutos finales.

El hecho desató la molestia de Paolo Guerrero, y entre los que intentaron calmarlo estuvo Christian Cueva, quien después del partido contó exactamente lo que le dijo en ese instante.

Asimismo, agregó: "Qué puedo decir de Paolo Guerrero, siempre lo he dicho, es un jugador que siempre ha marcado la diferencia y a la edad que tiene la sigue marcando".

El encuentro entre Alianza Lima y Cienciano dejó más que solo fútbol, como el saludo entre Christian Cueva y Carlos Zambrano antes del pitazo inicial. Según contó, lo hizo porque son amigos, aunque reconoció que dentro de la cancha cada uno se debe a su camiseta.

Durante la entrevista, le consultaron a Christian Cueva si el gol que anotó y el ajustado triunfo de Cienciano ante Alianza Lima representaron para él una "revancha personal".

"¿Revancha personal? No lo veo así, sino como oportunidades. Siempre lo he dicho, soy hincha de Alianza y tengo un cariño enorme por Cienciano, por cómo me acogieron y cómo me respaldaron. Hoy por hoy, todo lo que hago también es por mis hijos", respondió 'Aladino'.