Christian Cueva sobre próximo partido de Cienciano contra Alianza Lima: "Hoy soy hincha de..."

30/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras anotar dos goles en la victoria de Cienciano sobre Sport Huancayo, Christian Cueva no perdió tiempo y ya se concentra en el próximo partido frente a un equipo que conoce muy bien: Alianza Lima, un encuentro que considera será muy especial en Matute.

¿Qué dijo Cueva sobre partido contra Alianza?

Aunque Christian Cueva confesó que siempre ha sido hincha de Alianza Lima desde niño, dejó en claro que su lealtad actual está con Cienciano, el equipo con el que juega hoy en día.

"Será un lindo partido contra Alianza Lima. Son dos equipos grandes, es parte del fútbol. Ya lo saben y no es secreto que he sido hincha de Alianza Lima desde muy chico, pero soy profesional y hoy soy hincha de Cienciano. Con toda la acogida que me ha dado el Cusco, el club, mis compañeros, la verdad que estoy muy feliz de estar acá", expresó.

'Aladino' aseguró que el partido contra los blanquiazules no es una revancha para él, sobre todo porque está atravesando un buen momento.

"No lo veo como una revancha enfrentar a Alianza Lima, las cosas se tienen que dar porque Dios lo quiere así. Yo ahorita estoy muy enfocado en Cienciano, en disfrutar este momento y ya mañana a trabajar con mucha tranquilidad dentro del grupo", agregó.

De hecho, resaltó que lo más importante es afrontar el encuentro con mucho calma: "Hay que ir con tranquilidad, paso a paso. Si bien es cierto que hoy se ganó, se hizo goles, el equipo jugó, también nos atacaron, tenemos que ir con tranquilidad. Esa es la idea de Carlos Desio y, en tan poco tiempo, se ha dado la confianza".

¿Cueva desea volver a la selección?

Al preguntarle sobre su deseo de regresar a la selección peruana, Christian Cueva fue muy claro: "No quiero hablar de eso, me encantaría porque siempre pienso en mi selección , pero ahorita me importa lo que estoy pasando en Cienciano. Quiero ser feliz y para mí la felicidad es jugar al fútbol".

Próximo partido de Cienciano

Con el triunfo 2-1 ante Sport Huancayo aún fresco, Cienciano ya tiene la mirada puesta en su siguiente desafío: enfrentará a Alianza Lima en la fecha 11 del Torneo Apertura. Este partido se jugará el viernes 2 de mayo a las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Christian Cueva dejó claro que, aunque desde niño ha sido hincha de Alianza Lima, hoy en día su compromiso está con Cienciano, y no tiene dudas de que su objetivo es hacer goles y llevar a su equipo a la gloria.