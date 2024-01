Christian Cueva rompe su silencio y habla de su futuro: "Mi objetivo es volver a la Selección"

En el estreno del programa 'Futmax League', Christian Cueva decidió romper su silencio y pronunciarse sobre su abrupta salida de Alianza Lima y cuáles son los planes que tiene en mente para este 2024 a pesar de las críticas sobre su desempeño futbolístico.

El popular 'Aladino' remarcó que actualmente se encuentra enfocado en mejorar su salud y en especial, la lesión de su rodilla que tuvo al jugar ante Atlético Grau de Piura durante el torneo Apertura, que le imposibilitó seguir demostrando su destreza con el balón al 100% y perderse varios partidos vistiendo la camiseta blanquiazul y blanquirroja.

'Cuevita' también manifestó que a pesar de que dejó Alianza Lima, y tiene problemas legales con el club, nunca dejará de lado su amor por el equipo que le dio la oportunidad de brillar en la cancha.

"Estar en Alianza Lima fue lindo, porque soy hincha, pero al final de la temporada no pude jugar los últimos partidos. (...) Mi fe sigue intacta. (...) Ya me retiraron del fútbol (haciendo referencia a la prensa). El fútbol me ha llenado por muchos años de felicidad. Yo sigo en lo mío tratando de recuperarme. Esta nueva faceta también la disfruto, porque se habla de fútbol y eso es lo más importante", recalcó.