¿Christian Cueva se unirá a la UCV? Paolo Guerrero revela detalles del regreso de 'Aladino'

Paolo Guerrero es la flamante contratación del Club Deportivo Universidad César Vallejo (UCV) y tras su debut —con gol incluido— junto al cuadro poeta, habló sobre la posibilidad de que Christian Cueva sea su compañero en el equipo trujillano.

Cómo se recuerda, el popular 'Aladino' actualmente se encuentra en Barcelona, donde será sometido a una operación de la rodilla luego de sufrir una lesión durante su último partido con Alianza Lima.

En medio de rumores y sin confirmación de renovar contrato con el equipo 'blanquiazul', Christian Cueva parece estar a la deriva. Ante esto, Paolo Guerrero emitió su opinión al respecto y dijo que se sentiría contento con con la llegada de cueva a la UCV, sin embargo, debe priorizar su recuperación.

En otro momento de sus declaraciones, el 'Depredador' hizo énfasis en lo importante que es 'Cuevita' para la bicolor, por lo que desea que próximamente se integre para volver a llenar de esperanzas a los peruanos.

"El fútbol peruano y la selección necesita a Christian Cueva. Él sabe muy bien que es un jugador muy importante, con mucha calidad. Primero que se recupere bien, no hay prisa, no hay apuro, y que después vuelva a los campos para que siga manteniendo su nivel que mostró siempre y que pueda ayudar a la selección a conseguir muchas cosas", agregó.

El drama entre Christian Cueva y Pamela López continúa. Luego de las constantes declaraciones de la expareja del futbolista, el seleccionado peruano publicó un comunicado en redes sociales, donde se mostró arrepentido de sus acciones.

"Después de tanto tiempo, paso por aquí más calmado. Primero, para pedirle perdón a Dios, a mi familia y a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mi. Fui egoísta al al no escucharla. Fuiste tú la que me decía mis verdades y nunca las quize escuchar", escribió.