¿Se retira? Christian Cueva pondrá a Pamela López por encima de su carrera: "Es lo más importante"

No sabe duda, de que Christian Cueva está desesperado. El popular 'Aladino' está agotando todos sus recursos para lograr que Pamela López lo perdone y le de una nueva oportunidad. Esta vez, aseguró que priorizará a su esposa y dejará su carrera en un segundo plano.

Luego de verse envuelto en un escándalo de infidelidad con Pamela Franco, y salir a la luz todas sus aventuras amorosas, con más de una modelo de la farándula, el futbolista dejó en shock, a todos sus hinchas, con una sorprendente revelación. ¿Qué dijo?

Durante una entrevista que brindó para el programa de fútbol, FutMax; Christian Cueva se tomó unos minutos para hablar de su familia y, aclarar, que debe organizar sus horarios para que su carrera no le impida disfrutar de un tiempo de calidad con sus hijos. Cabe resaltar que, actualmente, el futbolista se encuentra en Europa por motivos de una lesión deportiva y su posterior recuperación.

"Iré manejando mis fechas, mis tiempos y poder, por ese lado, ver a la familia, a mis hijos y mi esposa. Obviamente son cosas que uno no deja de lado, para mi es lo más importante " comentó en un primer momento el futbolista: "Yo me debo a una familia que tengo que hablar y lo quiero hacer de la mejor manera, porque mis niños tienen que crecer sanos y crecer bien. Creo que mi esposa tiene que estar sana y estar bien", reveló Cueva.

Christian Cueva sorprendió a todos al publicar un comunicado, en sus redes sociales, en que le pide perdón a su esposa por todo el daño que le causó. Como se recuerda, el futbolista, recientemente, fue involucrado con varias figuras de la TV, entre ellas, Rosángela Espinosa y Chris Soifer.