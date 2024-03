¡Era tóxico! Carolina Braedt se quiebra al revelar el infierno que vivió con su expareja: "Es doloroso"

06/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde que terminaron su relación, Carolina Braedt y Anders Partouche, se han estado lanzando más de un misil en sus redes sociales. Mientras la empresaria explicaba su razones para alejarse de su expareja; el francés insinuaba que había sido víctima de agresión física y psicológica. Además, la amenazó destruir su carrera públicamente.

En medio de esta polémica, la influencer regresó a Perú para reconectarse consigo misma, tal y como explicó a sus seguidores. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de pronunciarse, en exclusiva, con un afamado programa de espectáculos.

Se quiebra al hablar de su relación

Durante la entrevista, Carolina Braedt, admitió que había estado inmersa en una relación tóxica y se quebró al contar que temía por lo que pudiera sucederle, puesto que estaba sola en una ciudad, fuera del país, y lejos de du familia.

" Uno ve que está en una relación tóxica cuando está desde afuera y puede tomar su distancia . Si en su momento hice las cosas de una manera muy radical, pero es lo que me dejaba y me empujaron hacer, porque o sino yo no veía la manera de cómo salir. He tenido miedo de bajarme de mi departamento y no saber que me esperaba abajo y estar en una ciudad donde no conozco a nadie, no está mi familia ni nada".

Además, recalcó que ella era la dueña del departamento que compró en París y le pagó a su ex por ayudarla en las remodelaciones: "Yo le pague de más por el trabajo que ha hecho y él no invirtió en nada. El departamento fue pagado absolutamente por mí. Es super doloroso y triste darme cuenta por la situación que estaba pasando. Ahora estoy tranquila de vuelta en mi país".

Anders Partouche advierte a Carolina Braedt

Tras ser expulsado del departamento, Anders Partouche aseguró que en su celular tiene información que podría destruir la carrera de Carolina Braedt, además, de manchar su imagen.

"Tengo en este teléfono y en la nube todo para destruir su carrera a sus amistades", se le oye decir al extranjero mediante el en vivo que realizó en su red social. Asimismo, deslizó que la influencer lo habría agredido físicamente, durante el tiempo que estuvieron juntos.

Al parecer, esta polémica tiene para rato y seguirán los dimes y diretes entre Carolina Braedt y Anders Partouche. Como se mencionó, desde que acabaron su romance, la ex pareja no ha dejado de atacarse en redes sociales.