"Cómprenle uno nuevo para navidad": Thomas Müller, futbolista de Bayern Múnich, es furor por usar celular en pésimo estado

Muchos pensamos que los futbolistas de máximo nivel tienen todos vidas de lujo, y poseen la última moda y tecnología. Y si bien eso aplica para la mayoría, hay casos donde no es así, como el de Thomas Müller, volante de Bayern Múnich, que fue grabado utilizando un celular en pésimo estado y se volvió furor en redes sociales.

En el metraje, se aprecia a Thomas Müller almorzando junto a Leon Goretzka, y este último se burla del celular en pésimo estado de su compañero de equipo, que no cuenta con la funda protectora y se aprecia la pantalla rota del móvil.

Hinchas respaldaron a Müller

Múltiples hinchas de Bayern Múnich se rieron con la ocurrencia del volante ofensivo, y resaltaron que a pesar de ser el futbolista alemán más ganador de la historia, hasta el día de hoy conserva la personalidad y la humildad que lo caracteriza.

Incluso, algunos comentarios de los usuarios resaltaron en la publicación del metraje, cómo "Está igual que yo, no me pagan la quincena aún", "Que raro que con el dinero que tiene no esté en buen estado", "Ser millonario no es igual a despilfarrar el dinero", "El Barcelona las pagará", entre otras.

No ha sido su mejor temporada

Desde la llegada de Thomas Tuchel como entrenador a Bayern Múnich, el equipo no se encuentra en su mejor forma física y han perdido el dominio sobre los rivales que los caracterizaba, siendo Müller uno de los relegados del entrenador, por lo que su campaña ha sido muy irregular.

A diferencia de la temporada pasada, en la presente 2023/24 el atacante suma apenas 15 partidos, donde solo pudo anotar 2 goles y brindar 5 asistencias. Todo lo contrario a sus estadísticas en 2022/23, que llegaron hasta los 8 goles y 12 asistencias.

Incertidumbre en los 'bávaros'

El presente de Bayern Múnich no es el mejor. Acaban de perder por Bundesliga contra el Frankfurt por un escandaloso 5-1, y si bien clasificaron a octavos de final en Champions League, el rendimiento del equipo deja muchas dudas.

Además, las constantes lesiones y bajo rendimiento de futbolistas han acortado el plantel, por lo que Tuchel ha tenido que reemplazar múltiples posiciones para poder rotar al equipo. Se espera que realicen fichajes el próximo mes de enero, pero la actualidad del equipo es una constante duda.

