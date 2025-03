Con Oliver Sonne de titular: Burnley fue goleado y quedó eliminado de la FA Cup de Inglaterra

01/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Oliver Sonne jugó todo los minutos en la derrota de su equipo en la FA Cup. El Burnley cayó por 3-0 frente al Preston y no pudo superar los octavos de final del torneo. El peruano jugó los 90 minutos, pero no pudo evitar la caída de su club en la competición inglesa.

Sonne volvió al titularato con derrota

El lateral peruano no logra ver minutos de juego en la Championship con el Burnley y hasta a veces no aparece en la lista de convocados. No obstante, en la FA Cup consiguió hacerse un lugar, donde incluso llegó a ser el titular por la banda derecha.

Lamentablemente, la competición terminó abruptamente para los 'clarets' luego de que en los octavos de final del torneo cayeran por 3-0. Sonne fue titular y disputó todos los minutos del partido en un encuentro donde su equipo se vio superado por el poder ofensivo de los locales.

The Clarets exit the FA Cup. pic.twitter.com/N9OBZTAAoy — Burnley FC (@BurnleyOfficial) March 1, 2025

Preston North End fue el equipo que se encargó de eliminar al club del defensa peruano. El primer tanto del encuentro llegó gracias a Robbie Brady a los 31 minutos del primer tiempo luego de una anotación de tiro libre. Y antes del cierre de la primera mitad, Milutin Osmajic decretó el segundo en el marcador.

Burnley buscó por todos los medios el descuento, pero no pudo encontrar su camino al gol. Diferente al Preston, quien por medio de Will Keane a los 73 minutos del partido liquidó la serie con el 3-0 final y así lograba su clasificación a los cuartos de final de la FA Cup.

Así terminó la participación del equipo de Oliver en la copa, luego de que derrotaran al Reading y al Southampton para instalarse en la zona de octavos de final. De igual forma, Sonne tuvo participación en dichos encuentros y justamente en estos es donde tuvo mucha mayor presencia en el campo.

Lateral peruano sin minutos en Inglaterra

Oliver Sonne logró consolidarse como titular del equipo en la competición en la que acaban de ser eliminados. No obstante, en el torneo de segunda división en Inglaterra es todo lo contrario. El lateral peruano no ha llegado a ver acción en el campo en más de 7 partidos de la Championship.

De esta manera, Oliver Sonne y Burnley quedaron eliminados luego de caer goleados por el Preston North End en la FA Cup. El equipo del peruano se quedó sin chance de seguir avanzando en el torneo de Inglaterra.