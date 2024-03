¡Ambicioso! Paolo Guerrero sueña con ganar la Copa Sudamericana con UCV: "Nos vamos a preparar"

08/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero mantiene su ambición en lo más alto, y expresó que su principal objetivo con UCV es ganar la Copa Sudamericana. El delantero peruano ya conoce lo que es triunfar en la presea continental, y buscará conseguir el bicampeonato.

Guerrero González declaró esto posterior a la clasificación al torneo internacional, donde vencieron a Sport Huancayo por 2-0. El 'Depredador' apuntó que conseguir el campeonato es uno de los principales motivos para continuar con su carrera.

"Todos los equipos se preparan para eso. Si digo que no, para qué juego al fútbol, mejor me voy a mi casa a dormir. Nosotros nos vamos a preparar y nuestro objetivo es llegar a las instancias finales, como todos los equipos", señaló.

¿Se ha puesto a ritmo de juego?

A pesar de no realizar una completa pretemporada y de no disputar un partido completo desde 2023, Guerrero dio a conocer que se encuentra en un proceso de adaptación con su equipo.

"Poco a poco, yo no hice una pretemporada y mis compañeros sí. Trato de partido a partido ir sintiéndome mejor físicamente, poco a poco llegaré a lo que quiero", detalló.

Asimismo, no escondió sus ganas de seguir disputando partidos con la Selección Peruana, pero que no tiene problemas en caso no sea convocado por Jorge Fossati.

"Yo me mantengo trabajando, si soy convocado bien, y sino a apoyar al equipo de nuestros amores, porque somos peruanos. Todos tenemos que apoyar, uno se mantiene trabajando, haciendo las cosas bien, si llega una convocatoria a buena hora, y si no, a apoyar a la selección a muerte", añadió.

Ya conoce la gloria Sudamericana

Como se mencionó previamente, el capitán de Perú salió campeón de la Copa Sudamericana con LDU de Quito en la pasada campaña 2023, donde fue determinante para su equipo, anotando tres goles.

Sin embargo, esa no fue la única vez que fue campeón en Sudamérica, pues el pasado 2012 ganó la Copa Libertadores con Corinthians, y un año después conquistaría la Recopa Sudamericana con ese mismo equipo.

Vale mencionar que Guerrero ha triunfado en casi todos los clubes donde jugó, pero la tarea en UCV es mucho más complicada, pues el cuadro 'poeta' nunca ha sido campeón del fútbol peruano, y en instancias continentales supo llegar máximo hasta cuartos de final.

Más allá de los antecedentes que haya, Paolo Guerrero continúa ilusionado y espera ganar la Copa Sudamericana con UCV.