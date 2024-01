¡Dura caída! Perú fue goleado por Uruguay 3-0 y se va eliminado del Preolímpico Sub-23

Perú se despide del Sudamericano Preolímpico Sub-23 de la peor manera. Y es que los dirigidos por José del Solar cayeron estrepitosamente goleados contra Uruguay, en un partido que acabó 3-0 para los 'charrúas'.

La 'Bicolor' no pudo mantener el buen ritmo y en un partido muy falto de fútbol fue apabullada por la celeste, que con goles de Luciano Rodríguez, Santiago Homenchenko y Renzo Sánchez cerró la paliza uruguaya.

El equipo peruano no tuvo argumentos certeros en ataque, y únicamente insinuó el área rival mediante jugadas individuales. No llegó a conectar una sensación de peligro ni enganchar ideas colectivas de juego. Es por ello, que desde el primer tanto 'charrúa', el partido ya se veía liquidado.

Si bien el combinado nacional empezó el torneo con un destacado triunfo frente a Chile, las ideas del equipo fueron cayendo poco a poco en cuanto a intensidad, y vería su peor momento contra Paraguay, cuando el entrenador José del Solar estalló contra sus futbolistas.

"¡Hay que parar la pelota, pareciera que no saben!", fue uno de los gritos de desesperación de 'Chemo' hacia su equipo.

Es necesario recordar que Perú sumó una victoria y tres derrotas en el Preolímpico, únicamente pudiendo vencer a Chile. Luego, caería con Argentina, Paraguay y Uruguay. Siendo este último encuentro el más complicado.

Otro detalle clave para entender la eliminación de la 'Blanquirroja' es que no se contó con la presencia de figuras juveniles como Piero Quispe, Joao Grimaldo. Franco Zanelatto o Catriel Cabellos, pues no se envió carta de reserva hacia sus clubes. Sin embargo, esto causó polémica y críticas, exigiendo la aparición de estos importantes nombres.

El entrenador de la Sub-23 de Perú se encontraba incómodo con el rol que asumió durante el torneo, o al menos eso evidenció en una entrevista previa al desarrollo del campeonato. Sus declaraciones son cruciales para entender ciertas actitudes respecto al desempeño del equipo.

"Yo no debería ser el entrenador de la Sub 23, porque la Sub 23 siempre ha sido dirigida por el comando técnico de la selección. Las circunstancias se dieron para que este aquí", expresó.