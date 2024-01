Reimond Manco pone Quispe y Concha por encima de Catriel Cabellos: "Me ha sorprendido, pero no me ha descrestado"

La exfigura de Alianza Lima y la Selección Peruana, Reimond Manco, se refirió al desempeño de Catriel Cabellos en el debut de los 'Grones' en la Liga 1 2024. Según indicó, le sorprendió su rendimiento, aunque sigue decantándose por Jairo Concha y Piero Quispe.

"Yo lo había visto en los partidos amistosos, ayer definitivamente hizo un golazo, hizo un buen partido, no me descresto. Me gusta más Concha y Quispe, pero le voy a dar crédito", expuso en el 'Cojo y el Manco'.