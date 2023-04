¡Duras declaraciones! Gabriel Leyes arremete contra sus compañeros y la directiva de Cantolao tras una nueva derrota: ¿Qué dijo?

La Academia Deportiva Cantolao vive un mal momento deportivo, se encuentra penúltimo en la tabla de la Liga 1. Los chalacos volvieron a caer hoy frente a Alianza Lima y esto enardeció al delantero uruguayo, Gabriel Leyes, que arremetió contra sus compañeros y la directiva del 'Delfín'.

Culminado el encuentro en 'Matute', el ariete charrúa declaró para la Liga 1 Max y compartió su descontento con la plantilla amarilla y negra. El atacante hizo hincapié en el factor mental y anímico de la escuadra que defiende.

Leyes apuntó que sus compañeros jugaron con miedo en 'Matute'. El uruguayo mencionó que Alianza Lima era favorito por su condición de local, pero la 'Academia' no intentó llevarse los tres puntos del estadio blanquiazul por los temores que arrastran, tras el pésimo arranque de temporada.

Por otra parte, el campeón del Torneo Descentralizado 2017 señaló que sus colegas estaban más "preocupados" por la alineación de los 'Gallos Negros' que por su desempeño en el terreno de juego.

"Duele porque estaban preocupados de quién juega, quién no juega, si los titulares o los suplentes, a mí no me interesa. Lo único que me interesa ahí dentro es defender los colores que tengo, pero si entras predispuesto de que los rivales son mejores que uno es muy difícil salir adelante", añadió en su intervención.

Ante el cuestionamiento de la prensa, el ariete puntualizó que su molestia también es con él mismo, no sólo con la dirigencia y sus colegas. En esa línea, 'Gabi' invitó a la Cantolao a "cambiar de mentalidad" para superar la crisis. Finalmente, aseguró que no le interesa lo que piensen en el club luego de sus declaraciones.

"Es en general, no solo con mis compañeros, conmigo mismo, la dirigencia. Si acá no se cree un poco más, no se cambia la mentalidad de arrancar el año peleando el descenso, es muy complejo. Y ya te digo, le va a molestar a más de uno pero sinceramente ya no me interesa. No me interesa lo que piensen", finiquitó.