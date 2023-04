¡Emociónate blanquiazul! Paolo Guerrero regresaría a Alianza Lima en el 2024

No cabe duda que los hinchas blanquiazules tienen una herida abierta tras la negación de Paolo Guerrero para sumarse a sus filas. El 'Depredador' sería consciente del malestar de los fanáticos y tendría toda la intención de volver a Alianza Lima en enero del 2024 para cesar la desazón de los seguidores.

Según apuntó el periodista deportivo, Diego Rebagliati, el delantero deseaba retornar a 'Matute' en un buen estado de forma y gracias a su participación con Racing Club se siente preparado para liderar a los 'Gallos Negros' en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

El ex-Flamengo tratará de ganar los máximos trofeos posibles con la 'Academia' para cerrar su etapa en el fútbol argentino de la mejor manera. Por otra parte, el comunicador del programa 'Al Ángulo' señaló que si la "situación no cambia", el ídolo de la 'Blanquirroja' retornaría a casa el próximo año.

Rebagliati también mencionó que Paolo no será incorporado en la lista de seleccionados para el mes de julio. Juan Máximo Reynoso, director técnico de la 'Blanquirroja', no necesita que exhiba sus cualidades para que sea tomado en cuenta para las Eliminatorias 2026.

El 'Cabezón' tiene la intención de convocar al capitán histórico de la 'Bicolor' si mantiene el nivel futbolístico mostrado en la institución de Avellaneda en la Liga Profesional de Argentina y la Copa Libertadores. Los presuntos partidos contra Japón y Corea del Sur no serían termómetro para Guerrero.

"(Reynoso) no lo va a llamar para los amistosos de junio, más si se confirma que los amistosos son en el otro lado del mundo (Japón y Corea del Sur). Él entiende que si Paolo está bien en setiembre, no necesita demostrarle nada. Viene, se pone la cinta y jugará lo que sea requerido. Al conocer eso, Guerrero no tiene en su cabeza la selección en estos momentos", añadió en su intervención.