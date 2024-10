Eddie Fleischman arremetió contra Paolo Guerrero por ningunear a sus detractores que criticaron su actualidad

Paolo Guerrero volvió a ser protagonista de los portales deportivos en las últimas horas luego de sus recientes declaraciones contra sus críticos. Por ello, Eddie Fleischman utilizó sus redes sociales para criticar duramente lo dicho por el delantero de 40 años.

Como se recuerda, el 'Depredador' fue consultado sobre las críticas que ha recibido desde su llegada al equipo íntimo y aseguró que no presta atención alguna a quienes lo cuestionan pues ninguno de ellos jugó al fútbol o piso un campo.

"Estoy muy bien y nada a seguir trabajando. Tú crees que le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, que no tiene ni un título, que no ha pisado un gramado o que no ha hecho ningún gol ¿Tú crees que le voy a prestar atención a esa gente?", precisó.