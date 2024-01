(VIDEO) ¡Ilusiona a los hinchas! El espectacular gol de tiro libre que marcó Edison Flores con Universitario

El año del centenario en Universitario solo podía iniciar de una manera. Edison Flores anotó el primer tanto del cuadro 'crema' este 2024, con un espectacular tiro libre frente a Atlético Nacional, club al que los merengues enfrentaron en Estados Unidos.

Fiel al estilo preciso e intenso que lo caracteriza, el atacante crema se paró frente al balón, y definió a colocar un verdadero golazo, que recordó a la pegada que en su momento tuvo Nolberto Solano.

Previo a salir a Estados Unidos para el amistoso frente a Atlético Nacional, Edison Flores hizo llegar su opinión sobre los fichajes que se acercan a tienda 'crema', iniciando con el de Jairo Concha, que llega procedente de Alianza Lima.

"Tuvo buenos años en Alianza, es un jugador que siempre me ha gustado, desde que salió. Se fue Alianza, pero yo siempre lo quise tener en la U. Es un jugador que siempre va para adelante y siempre la tiene (pelota), todos saben sus virtudes", comentó.

Asimismo, indicó que a pesar de no haber sido confirmado en su totalidad, espera que Christofer Gonzáles se pueda sumarse a la 'U', pues es un 'gran amigo' que le regaló el fútbol.

"Y todavía no se confirma eso. He hablado con él, siempre tuve comunicación con él. Es un gran amigo mío. Todavía no se confirma, pero espero que en los próximos días se pueda confirmar. Ya lo tiene que definir él", declaró.