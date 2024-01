¿El 'Depredador' a 'Matute'? Alianza Lima se acercaría a Paolo Guerrero con miras al 2024

Alianza Lima se acercaría al delantero histórico de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, en los próximos días, a fin de conocer su disponibilidad de regresar al club que lo formó y del cual se ha declarado hincha.

Pese a que días atrás 'PG9' aseguró que Alianza no está interesado en sus servicios, el club de La Victoria haría una primera toma de contacto con el atacante y, en caso de obtener una respuesta positiva, le presentaría una oferta formal.

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, de Ovación, este sería el inicio del acercamiento entre ambas partes. "Alianza Lima sondeará a Paolo Guerrero en los próximos días y de salir todo bien se hará una oferta formal", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

A su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el 'Depredador' señaló que 'AL' no le hizo una "oferta formal", por lo que consideró que no es tomado en cuenta por la dirigencia 'blanquiazul' para la temporada 2024. Sin embargo, reafirmó su "hinchaje" por los 'Grones' y apuntó únicamente a la cúpula directiva.

"Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como yo dije siempre, no por eso voy a dejar de ser hincha de Alianza. Dirigentes pasan, todo eso pasa", aseguró.